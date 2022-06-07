İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle görülen davaya devam edildi - Son Dakika
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İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle görülen davaya devam edildi

07.06.2022 19:50
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle görülen davaya devam edildi

Danıştay 10. Dairesince İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davanın esastan görüşülmesine devam edildi.

Danıştay 10. Dairesince İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davanın esastan görüşülmesine devam edildi.

Danıştay Konferans Salonu'ndaki duruşmaya avukatlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi', Türkiye Cumhuriyeti bakımından 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedildi. Bunun üzerine kararın iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde Danıştay'a çok sayıda dava açıldı.

Danıştay Konferans Salonu'nda 28 Nisan'da gerçek ve tüzel 10 kişinin açtığı davanın duruşmasında, Danıştay savcısı çekilme kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptalini istedi. Dairenin, 14 ve 23 Haziran'da yapacağı duruşmaların ardından, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Hizb-i İslami Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi, Danıştay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle görülen davaya devam edildi - Son Dakika

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