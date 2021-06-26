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İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak - Son Dakika

İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak

26.06.2021 14:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından, kadın dernekleri ve partisinin kadın milletvekilleriyle 'kadına şiddet' konulu özel bir toplantı yaptı. Toplantıda kadınlar endişelerini dile getirdikten sonra açıklama yapan Erdoğan, şiddete hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğini ve konuyla ilgili yasanın yolda olduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra 1 Temmuz'da Erdoğan'ın başkanlığında Şiddet ile Mücadele Eylem Planı'nın açıklanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda önceki gün gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın derneklerinin temsilcileri ve milletvekillerini 4 saate yakın dinledi. Hürriyet'in haberine göre, toplantıda söz alan kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin doğru olmadığını, bunun şiddetle mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"KADINLAR KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR"

Konuşmacılar, "İstanbul Sözleşmesi şiddete karşı kadını koruyordu. Keşke bundan çekilmesiydik. Kadınlar kendini güvende hissetmiyor. Şimdi de ilgili yasaya ilişkin talepler başladı. Buradan geri adım olmaması lazım. Sözleşmeden doğabilecek boşlukların hızla doldurulması gerekir. Sözleşmeden çekilmenin kadına yönelik şiddet ile mücadelede geri adım olduğu gibi algı oluşturuluyor" dedi.

AYASOYFA İMAMI DA ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ayasofya imamının sözlerine karşı gerekli tepkiyi vermemesi de eleştirildi. Özellikle muhafazakar kadın STK temsilcilerinin, sözleşmeyi savundukları için bir kesim tarafından linç edilmek istendiği de ifade edildi.

"ŞİDDETE TOLERANS TANINMAYACAK"

Toplantıda, devletin, cinsiyet ayrımı veya cinsel yönelim farkı gözetmeksizin herkesi şiddete karşı koruma görevi olduğu ifade edildi. Erdoğan, değerlendirmeleri dinledikten sonra şunları söyledi:

"Bir grup toplumsal hayatı manipüle ettiği ve böyle bir hava oluştuğu için sözleşmeden çekildik. Şiddetle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğiz. Aynı şekilde kadınlarımızı şiddete karşı korumaya devam edeceğiz. Şiddete hiçbir tolerans tanımayacağız. Bunun için gerekli hukuki altyapımız var. İlgili yasa tavizsiz uygulanacak. Yasadan asla vazgeçmeyeceğiz. Emin olun bundan dönüş yok. Aynen uygulanmaya devam edilecek."

1 TEMMUZ'DA YENİ PLAN GELİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, İstanbul Sözleşmesi sürecinin 1 Temmuz'da tamamlanacağı ve bir aksaklık oluşmaması için genelge yayınladıklarını söyledi. Yanık, "1 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız başkanlığında Şiddet ile Mücadele Eylem Planı'nı açıklayacağız" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi, Hürriyet, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak - Son Dakika


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