İstanbul Sözleşmesi nedir? Türkiye sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiriyor mu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul Sözleşmesi nedir? Türkiye sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiriyor mu? - Son Dakika Dünya

İstanbul Sözleşmesi nedir? Türkiye sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiriyor mu?

7 saat önce

Türkiye'de kadın cinayetleri ve iktidarın söylemleri sonrası sık sık gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi nedir ve ne öngörüyor? Türkiye ilk imzacısı olduğu sözleşmeyi uyguluyor mu?

İstanbul Sözleşmesi nedir? Türkiye sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiriyor mu?, System.String[]

Türkiye'de kadın cinayetleri sonrası sık sık gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi nedir ve ne öngörüyor? Türkiye ilk imzacısı olduğu sözleşmeyi uyguluyor mu?


Avrupa Konseyinin "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" İstanbul'da imzalandığı için uluslararası camiada "İstanbul Sözleşmesi" olarak biliniyor.

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İstanbul, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:22 
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