Son Dakika › Dünya › İstanbul Sözleşmesi nedir? Türkiye sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiriyor mu? - Son Dakika Dünya
İstanbul Sözleşmesi nedir? Türkiye sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiriyor mu?
7 saat önce
Türkiye'de kadın cinayetleri ve iktidarın söylemleri sonrası sık sık gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi nedir ve ne öngörüyor? Türkiye ilk imzacısı olduğu sözleşmeyi uyguluyor mu?
Türkiye'de kadın cinayetleri sonrası sık sık gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi nedir ve ne öngörüyor? Türkiye ilk imzacısı olduğu sözleşmeyi uyguluyor mu?
Avrupa Konseyinin "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" İstanbul'da imzalandığı için uluslararası camiada "İstanbul Sözleşmesi" olarak biliniyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:22
Son Dakika Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi Bakan Soylu, otobüs firması sahiplerini uyardı İstanbul Valiliği'ndeki futbol zirvesi sona erdi