Niçin istemiyorlar? İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamayan 11 ülke ve gerekçeleri - Son Dakika

Niçin istemiyorlar? İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamayan 11 ülke ve gerekçeleri

20.03.2021 13:22
Niçin istemiyorlar? İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamayan 11 ülke ve gerekçeleri, System.String[]

Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar, gündemde oldukça yankı getirirken, gözler İstanbul Sözleşmesi'ni ionaylamayan 11 ülkeye çevrildi. İçlerinde İngiltere'nin de olduğu bu ülkeler özellikle biyolojik bir tanım olarak kadın ve erkeğin yok olacağına inanıyor.

Türkiye, 11 Mayıs 2011 yılında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek için hazırlanmış olan İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladı. Toplamda 46 ülke sözleşmeye imza atarken, 11 ülke ise sözleşmeyi ülkesinde yürürlüğe koymadı.

ANLAŞMADAN ÇEKİLEN İLK ÜLKE

Türkiye, toplamda 46 imzacısı bulunan sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülkelerden biriydi. Türkiye, söz konusu anlamayı imzaladıktan sonra, anlaşmadan çekilen ilk ülke oldu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

4 TEMEL İLKESİ ÖNEMLİ

Sözleşme Avrupa Konseyi tarafından desteklenmektedir ve taraf devletleri hukukî olarak bağlar. Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. Tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izlenmektedir.

KABUL ETMEYEN 11 ÜLKE

Her ne kadar dünya genelinde sözleşme onaylansa da 11 ülke sözleşmeyi imzalamadı. İşte imzalamayan 11 ülke:

  1. Ermenistan
  2. Bulgaristan
  3. Çekya
  4. Macaristan
  5. Letonya
  6. Lihtenştayn
  7. Litvanya
  8. Moldova
  9. Slovakya
  10. Ukrayna
  11. İngiltere

Sözleşmeye muhalif olan ülkeler, bu uygulamanın aile yapısını bozduğunu iddia etti. Macaristan hükümeti durumla ilgili bir bildiri yayınlayarak "Bu yasal düzenleme 'yıkıcı cinsiyet ideolojilerini' ve 'yasa dışı göçü' körükleyecektir" ifadelerine yer verdi.

'AİLE TANIMI FARKLILAŞACAK' İDDİASI

İmzalamayan 11 ülke, söz konusu sözleşmesinin kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemenin ötesine geçip, kadın ve erkek arasındaki cinsel farklılığı ortadan kaldıracağına inandığını belirtiyor. Aile tanımının farklılaşacağından endişe duyuluyor.

Bulgaristan başta olmak üzere ülkeler, cinsiyet tanımının eriyeceğinden ve biyolojik olarak yok olacağından endişe duyuyor.

DİNİ KESİMLER SICAK BAKMIYOR

Özellikle muhafazakar kesimler tarafından reddedilen İstanbul Sözleşmesi'nin dini yapıya ters olduğu düşünülüyor. Macaristan ve Polonya'daki muhafazakar iktidar hükümetleri, aile şiddeti yönelik korumaları erittiğini iddia ediyor.

PEK ÇOK KADIN SOKAĞA ÇIKTI

11 ülke yönetiminin bu tepkisinin ardından, pek çok kadın ve STK ülkelerde gösteriler düzenledi. Polonya ise Temmuz 2020'de sözleşmeden çekilebilmek için yasal süreç başlattı. Kararın ardından haklarının zayıflayacağını düşünen on binlerce kadın ise gösteri yaptı.

OKULLARDA VERİLECEK CİNSİYET EĞİTİMİNE DAİR ENDİŞE

Ülkelerin bir diğer endişesi ise sözleşmenin okullarda verilecek cinsiyet eğitiminin değiştirmesi. LGBT+ ilişkilerini yaygınlaştırdıkça eğitimin de buna göre düzenlenmesinin önünün açtığını iddia eden ülkeler bu nedenle de sözleşmeyi onaylamayı reddediyor.

Niçin istemiyorlar? İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamayan 11 ülke ve gerekçeleri

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Son Dakika Dünya Niçin istemiyorlar? İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamayan 11 ülke ve gerekçeleri - Son Dakika Dünya


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