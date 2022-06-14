İstanbul Sözleşmesi'nin Feshi Kararı, Danıştay'da… Danıştay Savcısı, Kararın Anayasa Mahkemesi'ne Gönderilmesini Aksi Halde İptalini Talep Etti - Son Dakika
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İstanbul Sözleşmesi'nin Feshi Kararı, Danıştay'da… Danıştay Savcısı, Kararın Anayasa Mahkemesi'ne Gönderilmesini Aksi Halde İptalini Talep Etti

14.06.2022 19:39
İstanbul Sözleşmesi'nin Feshi Kararı, Danıştay'da… Danıştay Savcısı, Kararın Anayasa Mahkemesi'ne Gönderilmesini Aksi Halde İptalini Talep Etti

İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararına karşı Danıştay 10. Daire’de açılan davada, savcı Nazlı Yanıkdemir; kararın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini, bu yönde bir karar verilmemesi durumunda kararın iptaline karar verilmesini talep etti.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararına karşı Danıştay 10. Daire'de açılan davada, savcı Nazlı Yanıkdemir; kararın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini, bu yönde bir karar verilmemesi durumunda kararın iptaline karar verilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Danıştay'da açılan davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Danıştay 10. Daire, bugün; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye İşçi Partisi, KESK'e bağlı Tarım Orkam-Sen, Sedef Erken ile İzmir, Trabzon, Mersin, Giresun, Eskişehir, Budur, Adana, Manisa, Uşak, Bolu ve Hatay barolarının başvurularını ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, fesih işleminin hukuka uygun olduğunu savunarak, "Ülkemiz bakımından onaylanan ve yürürlüğe giren bir anlaşmanın iç hukukumuz bakımından doğrudan uygulanabileceğini ifade ettik. İstanbul Sözleşmesi'nde ülkemizde doğrudan uygulanmaya ilişkin bir hükmün yer almıyor" dedi. Topal sözleşmenin nasıl uygulanacağının taraf devletlere bırakıldığını kaydetti.

Topal, antlaşmalarının imzalanması ve sona erdirilmesinin "Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olması nedeniyle kamu yararı bakamından herhangi bir mahkeme tarafından denetlenemeyeceğini" söyledi. Topal, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle diğer uluslararası anlaşmaların da feshedilebileceği iddialarına ilişkin " Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle gündemi yoktur. Bu gelişi güzel spekülasyonlar bunları dile getiren insanların itibarını zedeler" dedi.

"KEŞKE EKONOMİYİ DE ÖRNEK VERSELER"

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Topal'ın iddialarını kabul etmediklerini dile getirerek, "Bu yürütmenin faaliyetleri içerisine giren bir konu değil. Bu yasamanın konusu. Temel hak ve hürriyetleri yasamanın içerisinde değerlendirirken bile çok dikkatli olmamız gerekir. Değerli meslektaşlarımız yabancı ülkelerin uygulamalarından örnek verdiler. Keşke ekonomi, insan hakları uygulamalarında da örnek verseler" diye konuştu.

Yüksel, "Ben de bir kız annesiyim. Çocuğum eve gelene kadar endişe yaşamak istemiyorum" diye vurguladı.

Türkiye İşçi Partisi avukatı Yelda Koçak, Topal'ın beyanlarına karşı; "Temel insan haklarına ilişkin konularda cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile karar çıkmaz. Meclis'in hakkı gasp edilmiştir" dedi.

Danıştay 10. Daire Savcısı Nazlı Yanıkdemir, feshin Anayasaya aykırı olduğunu belirterek, "İptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmalıdır" diye görüş bildirdi. Yanıkdemir, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bir işlem hangi usule uygun tesis edilmişse aynı usule uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM'nin uygun bulma kanunu ile yürürlüğe giren bir anlaşmanın feshi ancak TBMM'nin uygun bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve Cumhurbaşkanının uygun bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Sadece Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilemez."

Yanıkdemir, dosyanın iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini aksi takdirde iptal edilmesini talep etti.

23 HAZİRAN'DA SON DURUŞMA

Danıştay 10. Daire, 23 Haziran'da; Kocaeli, Kayseri, Batman, Samsun, Antalya, Ordu, Yalova, Bursa, Muğla baroları ile Ankara Diş Hekimleri Odası'nın fesih kararına karşı başvurularını görüşecek.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sözleşmesi'nin Feshi Kararı, Danıştay'da… Danıştay Savcısı, Kararın Anayasa Mahkemesi'ne Gönderilmesini Aksi Halde İptalini Talep Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi'nin Feshi Kararı, Danıştay'da… Danıştay Savcısı, Kararın Anayasa Mahkemesi'ne Gönderilmesini Aksi Halde İptalini Talep Etti - Son Dakika
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