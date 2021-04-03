İstanbul Sözleşmesi tartışmaları afişlere yansıdı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sendika, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazan afişi MHP Kocaeli İl Başkanlığı ile paylaştıkları binanın duvarına astı. MHP Kocaeli İl yönetimi ise söz konusu afişe, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İstanbul sözleşmesinin bir maddesini bile okumayanların, bu tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir" sözlerinin yer aldığı afişle cevap verdi. - KOCAELİ