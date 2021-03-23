"İstanbul Sözleşmesinin Feshi İnsan Haklarına Ağır Darbe" - Son Dakika

"İstanbul Sözleşmesinin Feshi İnsan Haklarına Ağır Darbe"
23.03.2021 15:43
11 Büyükşehir Belediye Başkanı, dördüncü kez yüz yüze bir araya geldikleri buluşmada, pandemi, turizm ve deprem konularını uzmanlarla birlikte ele aldı.
11 Büyükşehir Belediye Başkanı, dördüncü kez yüz yüze bir araya geldikleri buluşmada, pandemi, turizm ve deprem konularını uzmanlarla birlikte ele aldı. Toplantıda feshedilen İstanbul Sözleşmesi de gündem oldu
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