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İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı'nın lansmanı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı'nın lansmanı yapıldı

13.07.2021 15:35
İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı'nın lansmanı yapıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı" tanıtım toplantısında, kentin Olimpiyat adaylığı irade beyanını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı" tanıtım toplantısında, kentin Olimpiyat adaylığı irade beyanını açıkladı.

Sarıyer Maslak'taki Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen irade beyanı açıklama toplantısına; siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İBB bürokratları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaömer, sporcular ve spor dünyasının birçok tanınmış ismi katıldı. Işıklı atletizm pisti şeklinde tasarlanan etkinlik salonu, davetlilerin beğenisini topladı.

Dev bir sahneye kurulan ekrana yansıtılan slaytlar eşliğinde interaktif bir sunum gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, konuşmasına, "spor ailesinin" tüm paydaşlarını selamlayarak başladı."HAYALİMİZ; MİLYONLARIN SPOR YAPTIĞI BİR KENTE DÖNÜŞMEK"Seçim kampanyasında "sporda seferberlik" vaadini dile getirdiğini hatırlatan İmamoğlu, işbaşı yaptıkları ilk günden itibaren bu alana büyük öncelik verdiklerinin altını çizdi. "Sporun geleceğine sürdürülebilir katkılar sunmak için, uzun süredir yetkili kurul ve kurumlarımız yoluyla araştırmalar yapıyor, planlar hazırlıyoruz" diyen İmamoğlu, "16 milyona dokunacak, sürdürülebilir bir spor stratejisi ve master planı için son dokunuşları yapıyoruz. Hedefimiz çok basit ve net: Her İstanbulluyu sporla buluşturmak. İstanbul'da spor kültürünü tabana yaymak ve bir olimpizm hareketi başlatmak. Bütün hayalimiz; İstanbul'un yakın bir gelecekte milyonlarca insanın spor yaptığı bir kente dönüşmesini sağlamak" ifadelerini kullandı."OLİMPİZM, BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM HAREKETİDİR"Pandemi döneminin, insanların spora bakışında ve spor yapışında değişikliklere neden olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, kendilerinin bu yeni düzene ayak uydurmak adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti. "İstanbul'umuzda sürdürülebilir spor kültürünü yerleştirmek, şehrimizi bir spor kentine dönüştürebilmek adına en uygun modeli bulmak için hazırlıklarımızı tamamlama aşamasına getirdik" diye sözlerini sürdüren İmamoğlu, bu yolda ilham kaynaklarının Mustafa Kemal Atatürk ile onun çağdaşı, modern Olimpiyat Oyunları'nın kurucusu Baron Pierre de Coubertin olduğunu belirtti. Her iki liderin de spor ile düşünsellik arasında felsefi bir bağ kurduğunu aktaran İmamoğlu, "Bugün burada, kentimiz adına başlattığımız yeni dönemi, 'Spor Kültürü Hareketi' veya kısaca 'Olimpizm Hareketi' olarak tanımlayabiliriz. Olimpizm hareketi, özünde ve odağında insan olan, nihai hedefi kentliler için yaşam kalitesi yaratmak olan bir büyük dönüşüm harekettir" diye konuştu.OLİMPİZMİN İSTANBUL'A KAZANDIRACAKLARINI 7 MADDEDE ÖZETLEDİİmamoğlu, konuşmasında, olimpik bakış açısının kente ve İstanbul halkına kazandıracağı faydaları; 'Yaşam felsefesi', 'Barış hareketi, 'Eşitliği öne çıkarma ve savunma', 'Sağlık ve çevre hareketi', 'Sürdürülebilir ve yeşil bir kentsel gelişim modeli', 'Eğitim ve sporu bir araya getirir, kazanmaya değil katılıma odaklanır' başlıklarıyla 7 maddede özetledi."ÖNCE 16 MİLYONU, ARDINDAN 84 MİLYONU SPORA ÇAĞIRIYORUZ"İBB'nin tüm yetkili kurullarının ve iştiraklerinin ortak bir çalışma örneği sergileyerek sürece katkı verdiğini belirten İmamoğlu, "Geçtiğimiz hafta sonunda düzenlediğimiz çalıştayımızda, ülkemizin önemli spor uzmanlarını bir araya getirdik. Bundan sonra da benzeri çalışmaları sürdürerek, 'Spor Master Planımızı' bitireceğiz ve İstanbul için spor politikalarını tanımlayacağız. Hazırlıklarımızı çeşitli araştırmalarla zenginleştiriyoruz. Tüm ekiplerimizle, 7 aşamalı bir plan dahilinde, senkronize bir şekilde ilerliyoruz. İstanbul'da spor yapmayan insan kalmaması için harekete geçiyoruz. Önce 16 milyonu, ardından da 84 milyonu spora çağırıyoruz. Sporun eşsiz olumlu etkilerini İstanbulluların tamamına yaşatmak, tüm Türkiye'ye spor konusunda öncülük etmek için, İstanbul'un dünya spor haritasında hak ettiği yere ulaşması için, biz de en büyük hedefe odaklanıyoruz. Bu konudaki irademizi ortaya koyuyoruz. Tüm İstanbul halkı adına, Türkiye adına, Olimpiyat Oyunlarını ve Paralimpik Oyunları'nı İstanbul'a istiyoruz" dedi.TÜM PAYDAŞLARA "ORTAK ÇALIŞMA" ÇAĞRISIİlk hedeflerini; "2036 Olimpiyat Oyunları" ve "Paralimpik Oyunları" olarak belirlediklerini aktaran İmamoğlu, "Devletimize, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne ve ilgili tüm kurumlara, aynı hedef etrafında odaklanmak için iş birliği yapma çağrısında bulunuyoruz. Hep birlikte başaracağız" dedi. Türkiye'de 'olimpiyat' denince ilk akla gelen isimlerden merhum Sinan Erdem'in, "Olimpiyatlar taşla, tuğlayla değil, insanla yapılır" vizyonuna inandıklarının altını çizen İmamoğlu, çağrısını şu sözlerle genişletti: "Buradan tüm federasyonlarımıza ve kulüplerimize özel olarak çağrı yapmak istiyorum: Gelin omuz omuza verelim; şehrimize olimpiyatlar başta olmak üzere, tüm büyük uluslararası organizasyonları birlikte kazandıralım. Ortak masalar, çalışma grupları kuralım, sizlerin büyük hedeflerinize yardım edelim. Birlikte çalışalım ve İstanbul halkına dünyanın en iyi spor etkinliklerini getirelim. Bu şehre uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik bir hedef koyarken, bu şehrin ev sahipliğinde başarıdan başarıya koşan asırlık kulüplerimiz; Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray gibi markalarımızla iş birliği ve yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Yine bu şehre farklı disiplinlerde çok sayıda uluslararası başarılar kazandıran Anadolu Efes ve Eczacıbaşı gibi simge kulüplerimize destek olmak, geleceğin şampiyonlarını birlikte keşfetmek ve birlikte yetiştirmek konusunda iş birliği yapmak, destek vermek isteriz. Kapımız, Olimpizm felsefesi ve heyecanına ortak olmak isteyen, bu uzun yolculuğa emek ve inanç koymak isteyen, tüm federasyonlarımıza ve kulüplerimize sonuna kadar açık olacak."SAHNEYİ SPORCULARLA PAYLAŞTI

Uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını bildiklerini belirten İmamoğlu, konuşmasının sonunda sahneye, sırasıyla; 10-12 yaş grubu çocuk sporcular ile olimpiyat kotası almış 8'i paralimpik, toplam 10 milli sporcuyu davet etti. Tokyo Olimpiyatları'na katılacak tüm oyunculara başarı dileklerini ileten İmamoğlu, "Farklı kulüplerden, farklı federasyonlardan sporcularımız da olimpiyatlarda madalya mücadelesi verecekler. Sporcularımızın madalya kazanması tabi ki önemli, ancak katılımlarıyla bile hepimize şimdiden umut oldular, moral oldular, gençliğimize, çocuklarımıza örnek oldular. Hepsini şimdiden tebrik ediyoruz. Tokyo'da sonsuz başarılar diliyoruz. Kalplerimiz onlarla beraber olacak" dedi. Etkinlik, İmamoğlu'nun sporcularla toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı'nın lansmanı yapıldı
İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı'nın lansmanı yapıldı
İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı'nın lansmanı yapıldı
İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı'nın lansmanı yapıldı
İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı'nın lansmanı yapıldı

Ekrem İmamoğlu, Olimpiyat, İmamoğlu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı'nın lansmanı yapıldı - Son Dakika Spor


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