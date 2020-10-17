İstanbul Sprint Triatlonu, yarın Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde düzenlenecek - Son Dakika

İstanbul Sprint Triatlonu, yarın Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde düzenlenecek

17.10.2020 11:07
İstanbul Sprint Triatlonu, yarın Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Triatlon Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte organize edeceği İstanbul Sprint Triatlonu, yarın gerçekleşecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte organize edeceği İstanbul Sprint Triatlonu, yarın gerçekleşecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "aquatlon" ve "triatlon" kategorilerinde düzenlenecek yarış Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde yapılacak.

Erkekler ve kadınlarda yaklaşık 500 sporcunun katılacağı yarışta 9 yaş kategorisinde ödüller dağıtılacak.

Beylikdüzü, İstanbul, Gürpınar, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Sprint Triatlonu, yarın Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde düzenlenecek - Son Dakika Spor

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