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İstanbul Strings Senfoni Oda Ortekstrası, Başakşehir Müzik Akademisi Korosu ile sahne aldı - Son Dakika

İstanbul Strings Senfoni Oda Ortekstrası, Başakşehir Müzik Akademisi Korosu ile sahne aldı

06.02.2022 13:04
İstanbul Strings Senfoni Oda Ortekstrası, Başakşehir Müzik Akademisi Korosu ile sahne aldı

İstanbul Strings Senfoni Oda Ortekstrası, Başakşehir Müzik Akademisi Korosu ile Türk sanat müziği konserinde bir araya geldi.

İstanbul Strings Senfoni Oda Ortekstrası, Başakşehir Müzik Akademisi Korosu ile Türk sanat müziği konserinde bir araya geldi.

Şefliğini Muhammed Yıldırır'ın üstlendiği konser, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Konserin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Yıldırır, sıfırdan eğitim alan Başakşehir Müzik Akademisi öğrencilerinin, hocaları ve profesyonel bir orkestra ile beraber sahne almasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki tek etnik orkestra olan İstanbul Strings Senfoni Oda Ortekstrası'nın da konsere eşlik etmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Yıldırır, konserleri öğrencileriyle birlikte İstanbul'un ardından Türkiye genelinde turne ile devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren konserde, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) öğrencileri de koroda sahne aldı.

İstanbul Strings Senfoni Oda Orkestrası hakkında

İstanbul Strings, 2008 yılında Hüseyin Kemancı, Şenol Arkun, Özgür Arkun, Mert Kemancı tarafından kuruldu.

Topluluk, modern alt yapı ve aranjmana sahip yaylı orkestrayı ön plana çıkartarak, solist pozisyonuna taşıdıkları "İstanbul Strings Vol.1" adlı albümü 2010 yılında müzikseverlerin beğenisine sundu.

Albümde yer alan parçalarda orkestra, Türk, Arap ve Hindu kültürlerini funk, pop, arabesk gibi tarzları kendilerine has üslupla yorumladı.

Albüm kayıtlarıyla farklı coğrafyalara açılan topluluğun hazırladığı eserler, yurt dışında da birçok film ve dizinin müziklerinde yer buldu.

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Başakşehir, İstanbul, Konser, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Strings Senfoni Oda Ortekstrası, Başakşehir Müzik Akademisi Korosu ile sahne aldı - Son Dakika


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