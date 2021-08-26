İstanbul Su Sporları Günleri, yarın başlayacak.
Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Büyükçekmece, İstanbul Boğazı ve Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek organizasyon 3 gün sürecek.
Organizasyonda yüzme, aquatlon, yelken, kano, rüzgar sörfü, modern pentatlon, su topu ve dragon bot olmak üzere 8 branşta müsabakalar yapılacak.
Etkinlikler Maltepe başta olmak üzere İstanbul'un pek çok noktasından izlenebilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › İstanbul Su Sporları Günleri, 27-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika Spor