İstanbul Su Sporları Günleri, 27-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

İstanbul Su Sporları Günleri, yarın başlayacak.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Büyükçekmece, İstanbul Boğazı ve Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek organizasyon 3 gün sürecek.

Organizasyonda yüzme, aquatlon, yelken, kano, rüzgar sörfü, modern pentatlon, su topu ve dragon bot olmak üzere 8 branşta müsabakalar yapılacak.

Etkinlikler Maltepe başta olmak üzere İstanbul'un pek çok noktasından izlenebilecek.