İstanbul Su Sporları Günleri sona erdi

İstanbul Su Sporları Günleri, bugün gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Spor İstanbul'un düzenlediği ve 3 gün süren organizasyonda yüzme, aquatlon, yelken, kano, rüzgar sörfü, modern pentatlon, su topu ve dragon bot olmak üzere 8 branşta müsabakalar yapıldı.

Etkinlik, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Büyükçekmece, İstanbul Boğazı ve Küçükçekmece olmak üzere dört ayrı noktada gerçekleştirildi.

Organizasyonun çok keyifli geçtiğini söyleyen Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Pandemi nedeniyle yapıp yapamayacağımız belli değildi. Etkinlikten 5 hafta önce kayıt açmamıza rağmen bin 600'e yakın sporcu yarıştı. Bu rakam da talebin olduğunu gösteriyor. Su sporları için küçük bir olimpiyat düzenledik diyebiliriz. Seneye daha güzel, kalabalık ve seyircinin daha çok izleyeceği bir organizasyon yapacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbulluların organizasyona ilgisine de değinen Onur, "İzleyenler çok fazlaydı, çok güzel bir ilgi vardı. Onları farklı branşlarla tanıştırdık. Romanya- Türkiye 17 yaş altı su topu müsabakası ilgiyle izlendi. Vatandaşlarımız pentatlonla, su topuyla tanıştı. Suyu ve koşuyu birleştiren aktiviteler seyirciden daha fazla ilgi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.