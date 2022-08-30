Silivri'de İSKİ'nin altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Silivri'de İSKİ'nin altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

30.08.2022 11:53
Silivri'de İSKİ'nin altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin Silivri'de yaptığı çalışma sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin Silivri'de yaptığı çalışma sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İSKİ ekiplerinin Gümüşyaka Mahallesi'nde yürüttüğü altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte bir işçi beline kadar toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Silivri'de göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı Silivri'de göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Kaynak: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İtfaiye, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de İSKİ'nin altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de İSKİ'nin altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
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