Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ ) ekiplerinin Silivri'de yaptığı çalışma sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İtfaiye, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri'de İSKİ'nin altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika

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