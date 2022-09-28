İski: Çalışma Sebebiyle Yarın Sabahtan İtibaren 24 Saat Süreyle Avcılar'ın Bazı Mahallelerinde Su Kesintisi Olacak - Son Dakika
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İski: Çalışma Sebebiyle Yarın Sabahtan İtibaren 24 Saat Süreyle Avcılar'ın Bazı Mahallelerinde Su Kesintisi Olacak

28.09.2022 18:53
İski: Çalışma Sebebiyle Yarın Sabahtan İtibaren 24 Saat Süreyle Avcılar'ın Bazı Mahallelerinde Su Kesintisi Olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Haramidere’de su baskınlarının önüne geçmek için yapılacak çalışma kapsamında, yarın 10:00’dan itibaren 24 saat süreyle Avcılar’ın Kemalpaşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek için yapılacak çalışma kapsamında, yarın 10: 00'dan itibaren 24 saat süreyle Avcılar'ın Kemalpaşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ, Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan dere ıslah kapsamında yarın isale hatlarında deplase çalışması yapılacağını açıkladı. İSKİ'nin açıklamasında, yapılacak bu çalışma sebebiyle Avcılar'ın bazı mahallelerinde yarın sabahtan itibaren su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada; Kemalpaşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerindeki kesintinin, yarın saat 10: 00'da başlayarak 24 saat süreceği belirtildi.

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Kaynak: ANKA

Avcılar, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İski: Çalışma Sebebiyle Yarın Sabahtan İtibaren 24 Saat Süreyle Avcılar'ın Bazı Mahallelerinde Su Kesintisi Olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İski: Çalışma Sebebiyle Yarın Sabahtan İtibaren 24 Saat Süreyle Avcılar'ın Bazı Mahallelerinde Su Kesintisi Olacak - Son Dakika
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