İski: 10. Yıl Deresi Islahında 220 Metre Kaldı, 2 Ay İçinde Tamamlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

İski: 10. Yıl Deresi Islahında 220 Metre Kaldı, 2 Ay İçinde Tamamlanacak

15.09.2022 12:43
İski: 10. Yıl Deresi Islahında 220 Metre Kaldı, 2 Ay İçinde Tamamlanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu çevresinde devam eden dere ıslah çalışmaları yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İnşaatı devam eden 10. Yıl Deresi ıslahı ile, bölgede yaşana taşkın riski sona erecektir. Bin 500 metre olarak planlanan ıslahın bin 280 metresi tamamlanmıştır. Kalan kısmının 2 aylık zaman zarfında bitirilmesi planlanmaktadır" denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu çevresinde devam eden dere ıslah çalışmaları yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İnşaatı devam eden 10. Yıl Deresi ıslahı ile, bölgede yaşana taşkın riski sona erecektir. Bin 500 metre olarak planlanan ıslahın bin 280 metresi tamamlanmıştır. Kalan kısmının 2 aylık zaman zarfında bitirilmesi planlanmaktadır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ, bazı basın yayın organlarında yer alan, Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu çevresinde devam eden dere ıslah çalışmaları yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu çevresinde devam eden dere ıslah çalışmaları hakkında olumsuz ifadelere yer verilmiştir. İdaremiz, İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi bahse konu bölgede de kronik sorunların çözümü için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. İnşaatı devam eden 10. Yıl Deresi ıslahı ile, bölgede yaşana taşkın riski sona erecektir. 1.500 metre olarak planlanan ıslahın 1280 metresi tamamlanmıştır. Kalan kısmının 2 aylık zaman zarfında bitirilmesi planlanmaktadır. Öte yandan bölgede çalışmalar 24 saat aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur."

YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de Yenilenen İncirli Caddesi'nde İnceleme Yaptı: 'Su Baskınları ve Daha Birçok Konuda Altyapı Yatırımı Yaptık' Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de Yenilenen İncirli Caddesi'nde İnceleme Yaptı: 'Su Baskınları ve Daha Birçok Konuda Altyapı Yatırımı Yaptık' Son dakika haberi... İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 40.38 ZAM GELDİ Son dakika haberi... İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 40.38 ZAM GELDİ
Kaynak: ANKA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Marmaray, İstanbul, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İski: 10. Yıl Deresi Islahında 220 Metre Kaldı, 2 Ay İçinde Tamamlanacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:30:49. #1.12#
SON DAKİKA: İski: 10. Yıl Deresi Islahında 220 Metre Kaldı, 2 Ay İçinde Tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement