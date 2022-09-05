Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının bugün 22.00 ile yarın 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer'deki bazı mahallelere 14 saat süreyle su verilemeyecek.

Kaynak: AA

Büyükdere, Sarıyer, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de İSKİ çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak - Son Dakika

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