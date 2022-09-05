Sarıyer'de İSKİ çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak - Son Dakika
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Sarıyer'de İSKİ çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak

05.09.2022 15:04
Sarıyer'de İSKİ çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yenilenen Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle Sarıyer'deki bazı mahallelere 14 saat boyunca su verilemeyeceğini bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yenilenen Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle Sarıyer'deki bazı mahallelere 14 saat boyunca su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'nin açıklamasına göre, ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki isale hattı, 700 milimetre çapındaki çelik boruyla yenilendi.

Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının bugün 22.00 ile yarın 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer'deki bazı mahallelere 14 saat süreyle su verilemeyecek.

Su kesintisinin yaşanacağı bölgeler şunlar:

" Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları."

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Kaynak: AA

Büyükdere, Sarıyer, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de İSKİ çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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