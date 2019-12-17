İstanbul Şuhut'lular Derneğinden Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Şuhut'lular Derneğinden Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika

İstanbul Şuhut'lular Derneğinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

6 saat önce

İstanbul Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Suat Benli ve yönetim kurulu üyesi Ali Yonca, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt u makamında ziyaret etti.

İstanbul Şuhut'lular Derneğinden Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]

İstanbul Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Suat Benli ve yönetim kurulu üyesi Ali Yonca, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt u makamında ziyaret etti.


Benli ve Yonca, Başkan Bozkurt'u İstanbul'da gerçekleştirilecek Şuhut'lular Derneği gecesine davet etti. Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal eden Başkan Benli ve Yonca, misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini etti. Ziyaret, İstanbul Şuhut'lular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkan Bozkurt'a takdim ettiği plaket ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, İstanbul, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB çalıştayında taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasında gerginlik
Üç yıldır evden çıkamayan 201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:00 Zonguldak'ta zehirlenen çiftin yiyeceklerinden alınan numuneler temiz çıktı - Son Dakika
17:00 Sinop'ta muhtarlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi - Son Dakika
16:59 "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı - KIRKLARELİ - Son Dakika
16:58 CHP'li Öztrak: Başkanımızın yanındayız - Son Dakika
16:57 Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:02:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Şuhut'lular Derneğinden Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]