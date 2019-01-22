İstanbul Sultanbeyli'de 5 Katlı Binanın Çatısından Atlayan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3 dakika önce
Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısından atlayan kişi hayatını kaybetti.
Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısından atlayan kişi hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Berat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerin bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak, aşağıya atladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlerken, polisin yaptığı incelemede ise cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:47 Kaynak: DHA
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