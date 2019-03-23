İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda Henüz Bilinmeyen Bir Sebeple Yangın Çıktı.
19 dakika önce
IHAAW162858-ASA/23-03-2019- İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
IHAAW162858-ASA/23-03-2019
- İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. 23.03.2019 16: 28: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:34 Kaynak: İHA
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