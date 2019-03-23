Son Dakika Haberleri: İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda Henüz Bilinmeyen Bir Sebeple Yangın Çıktı.

İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda Henüz Bilinmeyen Bir Sebeple Yangın Çıktı.

19 dakika önce

IHAAW162858-ASA/23-03-2019- İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda Henüz Bilinmeyen Bir Sebeple Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW162858-ASA/23-03-2019

- İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. 23.03.2019 16: 28: 58 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa
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