İstanbul Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
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İstanbul Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı

İstanbul Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı

10.07.2023 19:14

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide çarpması sonucu trafik yoğunluğu yaşandı. Kamyonun dorsesi ayrıldı ve üst geçitte hasar oluştu. Olay yerine polis ve kurtarıcı ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kurtarıcı ekip, kamyonun damperini kurtardıktan sonra trafik akışı normale döndü.

İstanbul Sultanbeyli'de, TEM otoyolunda seyir halindeki hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide çarptı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

DAMPER ÜST GEÇİDE AÇILDI

TEM otoyolundan Edirne istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FK 806 plakalı hafriyat kamyonunun damperi, Sultanbeyli mevkisinde açıldı. Damperin üst geçide çarpması sonucu kamyonun dorsesi ayrıldı, üst geçitte de hasar oluştu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İhbar üzerine, olay yerine polis ve kurtarıcı ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kurtarıcı ekip, kamyonun damperini sıkıştığı yerden kurtardı. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
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