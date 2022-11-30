Kanlar içinde kalan 3 yaşındaki çocuğu "Haydi devlete" diyerek gönderen özel hastaneden açıklama geldi

İstanbul Sultanbeyli'de hizmet veren Özel Ersoy Hastanesi, evde düşüp kafasından yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğunu "Tomografi cihazımız yok. Devlet hastanesine gidin" diyerek herhangi bir müdahalede bulunmadan gönderdi.

"BİR ÇOCUĞUN HAYATI BU KADAR UCUZ OLABİLİR Mİ?"

Hastane müdüründen kurumda tomografi cihazının bulunduğunu öğrenen baba O.K. gerekli işlemleri yapıp suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. "3 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı bu kadar ucuz olabilir mi?" diyen baba, isyanını şu sözlerle anlattı: "Devlet hastanesinde çocuğumu apar topar sarı alana aldılar ve tomografisini çektiler. Ve sonrasında kafasına üç tane dikiş atıldı. O gece 3-4 saate yakın müşahede altında tutuldu. Konuyla ilgili yaptığım araştırma sonucunda özel hastaneler yönetmeliğinin 39. maddesinde özel hastanelerin acil ünitesinde günün her saatinde tabip bulundurulmasının zorunlu olduğuna vurgu yapılıyor. O akşam benim kızımı hangi gerekçe ile 'haydi devlete' diyerek hastaneden gönderdiler? Özel hastanenin 'Bir şeyi yok' dediği çocuk nasıl oldu da devlet hastanesinde saatlerce müşahede altında tuttu."

BABADAN, BAKAN KOCA'YA ÇAĞRI

Açıklamasının devamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yapan O.K., "Sayın bakanımızın çocuklar konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Bu konunun takipçisi olacağından da şüphem yok. Bugün benim çocuğuma yapılan yarın başkalarının çocuklarına da yapılır. Kendisi de bir baba... O akşam bizi 3 dakikada içerisinde gönderdikleri özel hastane ile devlet hastanesinin arasındaki mesafe 30-35 dakika. Yolda giderken kızım sürekli 'baba uykum var' dedi. O esnada annesinin kızımı uyanık tutmak için verdiği mücadele ve haykırışları hala kulağımda... Lütfen ama lütfen bu hastane hakkında gereken neyse yapılsın" şeklinde konuştu.

HASTANEDEN PES DEDİRTEN AÇIKLAMA

Öte yandan telaşlı ailenin hastanede geçirdiği kısa süre güvenlik kameralarına yansırken hastaneden de açıklama geldi. İddiaların reddedildiği açıklamada, "Hasta yakınlarına hastanemizde beyin cerrahi hizmetinin verilemediği söylendi. Sabah gelmeleri gerektiği ve gece tomografi cihazının çalışmadığı anlatıldı. Söz konusu beyanlarla ilgili hukuki haklarımızı saklı tutmaktayız." denildi.