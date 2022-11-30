Kanlar içinde kalan 3 yaşındaki çocuğu "Haydi devlete" diyerek gönderen özel hastaneden açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kanlar içinde kalan 3 yaşındaki çocuğu "Haydi devlete" diyerek gönderen özel hastaneden açıklama geldi

30.11.2022 14:26

İstanbul Sultanbeyli'de hizmet veren Özel Ersoy Hastanesi, düşüp kafasından yaralanan ve kanlar içinde kalan 3 yaşındaki çocuğu, "Tomografi cihazımız yok. Haydi devlete" diyerek gönderdiği iddia edildi. Telaşlı ailenin hastanedeki çaresiz anları kameralara yansırken, hastaneden yapılan açıklamada ise ailenin iddiası reddedildi.

İstanbul Sultanbeyli'de hizmet veren Özel Ersoy Hastanesi, evde düşüp kafasından yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğunu "Tomografi cihazımız yok. Devlet hastanesine gidin" diyerek herhangi bir müdahalede bulunmadan gönderdi.

"BİR ÇOCUĞUN HAYATI BU KADAR UCUZ OLABİLİR Mİ?"

Hastane müdüründen kurumda tomografi cihazının bulunduğunu öğrenen baba O.K. gerekli işlemleri yapıp suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. "3 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı bu kadar ucuz olabilir mi?" diyen baba, isyanını şu sözlerle anlattı: "Devlet hastanesinde çocuğumu apar topar sarı alana aldılar ve tomografisini çektiler. Ve sonrasında kafasına üç tane dikiş atıldı. O gece 3-4 saate yakın müşahede altında tutuldu. Konuyla ilgili yaptığım araştırma sonucunda özel hastaneler yönetmeliğinin 39. maddesinde özel hastanelerin acil ünitesinde günün her saatinde tabip bulundurulmasının zorunlu olduğuna vurgu yapılıyor. O akşam benim kızımı hangi gerekçe ile 'haydi devlete' diyerek hastaneden gönderdiler? Özel hastanenin 'Bir şeyi yok' dediği çocuk nasıl oldu da devlet hastanesinde saatlerce müşahede altında tuttu."

Kanlar içerisindeki çocuğu 'Haydi devlete' diyerek göndermişlerdi! Özel hastanenin savunması pes dedirtti

BABADAN, BAKAN KOCA'YA ÇAĞRI

Açıklamasının devamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yapan O.K., "Sayın bakanımızın çocuklar konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Bu konunun takipçisi olacağından da şüphem yok. Bugün benim çocuğuma yapılan yarın başkalarının çocuklarına da yapılır. Kendisi de bir baba... O akşam bizi 3 dakikada içerisinde gönderdikleri özel hastane ile devlet hastanesinin arasındaki mesafe 30-35 dakika. Yolda giderken kızım sürekli 'baba uykum var' dedi. O esnada annesinin kızımı uyanık tutmak için verdiği mücadele ve haykırışları hala kulağımda... Lütfen ama lütfen bu hastane hakkında gereken neyse yapılsın" şeklinde konuştu.

HASTANEDEN PES DEDİRTEN AÇIKLAMA

Öte yandan telaşlı ailenin hastanede geçirdiği kısa süre güvenlik kameralarına yansırken hastaneden de açıklama geldi. İddiaların reddedildiği açıklamada, "Hasta yakınlarına hastanemizde beyin cerrahi hizmetinin verilemediği söylendi. Sabah gelmeleri gerektiği ve gece tomografi cihazının çalışmadığı anlatıldı. Söz konusu beyanlarla ilgili hukuki haklarımızı saklı tutmaktayız." denildi.

YORUMLAR (4)
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Sağlık Bakanlığı, Sultanbeyli, İstanbul, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanlar içinde kalan 3 yaşındaki çocuğu 'Haydi devlete' diyerek gönderen özel hastaneden açıklama geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Sabah saatlerine dikkat! 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi
15:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi fiziğiyle ağızları açık bıraktı! Yaşını duyanlar inanamıyor
15:40 Şarkıcı Hakan Peker'den "yok artık" dedirtecek itiraf: İlişkimde kıskanç biriyim, takip eder ajan gönderirim
15:31 Şarkıcı Sıla babasını son yolculuğuna uğurladı! Cenazedeki tabut detayı dikkat çekti
14:58 Hemşire kızlarının yolunu gözleyen aile, gelen acı haberle yıkıldı
15:01 Türkiye'den, ABD'nin skandal "istila" ifadesine tarihi rest: Gölge etmeyin yeter
14:56 Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! İki bakanla, asgari ücret ve EYT'yi masaya yatıracak
14:41 Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni yılda kurs ücretlerine yüzde 70'e yakın zam geliyor
14:02 Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlere ait mağaraya böyle girdi! İşte MSB'nin paylaştığı görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 16:19:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kanlar içinde kalan 3 yaşındaki çocuğu "Haydi devlete" diyerek gönderen özel hastaneden açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement