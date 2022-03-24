İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE KAZA: 2 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE KAZA: 2 YARALI

24.03.2022 16:39

SULTANBEYLİ'de hafif ticari araç önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı.

SULTANBEYLİ'de hafif ticari araç önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kaza nedeniyle araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik istikametinde ilerleyen Enes Aydı yönetimdeki 34 JC 2689 plakalı hafif ticari araç aynı istikametinde ilerleyen Seyit Alkan yönetimdeki 34 LU 8304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç karşı şeritten gelen Osman Tiryakioğlu yönetimdeki 34 LAV 603 plakalı servis aracına çarparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Enes Aydı ve yolcu kısmında oturan Muhsin Adaklı'yı sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayı anlatan Murat Alkan: "İstikametimizde gidiyorduk. Önümüzde araç yoktu. Arkadan hızlı gelen araç bize çarpıyor. Beni döndürüyor. Bana arkadan vuran araç servis aracına vuruyor. İki yaralı vardı. Yaralılardan bir şeyi yoktu. Hafif burnu kanıyordu. "dedi

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE KAZA: 2 YARALI
İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE KAZA: 2 YARALI
İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE KAZA: 2 YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE KAZA: 2 YARALI - Son Dakika
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