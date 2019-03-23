İstanbul Sultanbeyli'de Orman Yangını
30 dakika önce
İstanbul SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI (2) (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHASultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.
İstanbul
SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI (2) (havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA Sultanbeyli
'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangını söndürmek için itfaiyenin çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:30 Kaynak: DHA
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