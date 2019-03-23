Son Dakika Haberleri: İstanbul Sultanbeyli'de Orman Yangını

İstanbul Sultanbeyli'de Orman Yangını

30 dakika önce

İstanbul SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI (2) (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHASultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.

İstanbul SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI (2) (havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangını söndürmek için itfaiyenin çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:30 Kaynak: DHA

İstanbul, Sultanbeyli, Güncel
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