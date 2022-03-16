İstanbul Sultanbeyli'de otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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İstanbul Sultanbeyli'de otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

16.03.2022 03:47
İstanbul Sultanbeyli'de otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobil virajı alan tıra çarptı.

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobil virajı alan tıra çarptı. Araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Sultanbeyli Bilim caddesinde gerçekleşen kazada iddiaya göre seyir halindeki 14 AAL 867 tır girmek istediği yola geniş açıdan viraj alırken aynı yoldaki 34 DUP 262 plakalı araç tırı fark edemedi ve kaza gerçekleşti. 34 DUP 262 plakalı araçta bulunan Ahmet Eyüp Yurdan ağır yaralanırken (20), Mehmet Yasir Zurlu ve H. Menge kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar İlhami varank hastanesine kaldırırken, olay yerine gelen asayiş ekipleri trafiği kontrol altına aldı. - İSTANBUL

İstanbul Sultanbeyli'de otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
İstanbul Sultanbeyli'de otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

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Otomobil, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Sultanbeyli'de otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Sultanbeyli'de otomobil tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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