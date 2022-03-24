İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de otomobillerden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Mehmet Akif Mahallesinde son bir ayda park halindeki 5 otomobilden akü çalınması, 2 otomobilden de telefon ve benzeri kişisel eşyaların çalınması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelileri olay yerine kiralık bir araçla geldiği, araçtan aküyü aldıktan sonra kamyonete yükledikleri, sonra da aküleri sattıkları anlaşıldı.

Ekiplerin kiralık aracın plakası tespit edilmesiyle, olayları gerçekleştirdiği belirlenen Y.E.E. isimli şüpheli olayda kullanılan araçla birlikte Sancaktepe'de yakalandı. Diğer şüpheliler Y.E.Y. ve İ.K. ise Sultanbeyli'de yakalandı. Şüphelilerin aküleri sattığı M.A. da aynı gün iş yerinde yakalandı. Adreste yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 22 akü ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. M.A. hakkında suç eşyasını satın alma suçundan adli işlem yapıldı. M.A. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Y.E.Y. ve İ.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Y.E.E. ise tutuklandı.