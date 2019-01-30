Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sultanbeyli'de Özel Halk Otobüsü Kazası

İstanbul- Sultanbeyli'de Özel Halk Otobüsü Kazası

40 dakika önce

Sultanbeyli'de yola çıkan çocuk nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazada içi yolcu dolu özel halk otobüsü kaldıra çıkarak telefon hattı dağıtım kutusuna ve bir ağaca çarparak durabildi.

Sultanbeyli'de yola çıkan çocuk nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazada içi yolcu dolu özel halk otobüsü kaldıra çıkarak telefon hattı dağıtım kutusuna ve bir ağaca çarparak durabildi.

Kaza Sultanbeyli Mimar Sinan Caddesi Süreyyapaşa Sokak'ta 1 hafta önce meyrana geldi. İddiaya göre yol çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyon kıran otobüs sürücüsü önce önünde duran minibüse ardından kaldırımdaki telefon hattı dağıtım kutusuna ve ağaca çarparak durabildi. Otobüs şoförü kazanın ardından yolcuları tahliye etti. Kaza anı ve ardından yaşanan büyük panik güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası yansıdı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Sultanbeyli, Güncel
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