Son Dakika Haberleri: İstanbul-sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı
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İstanbul-sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı

1 saat önce

Haber-Kamera: İstanbul DHASultanbeyli'de pencereden düştüğü belirtilen kız öğrenci yaralandıOlay Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda meydana geldi.

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Sultanbeyli'de pencereden düştüğü belirtilen kız öğrenci yaralandı

Olay Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda meydana geldi. S.S adlı kız öğrenci, birinci kattaki pencereden düştü. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul-sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı

Sultanbeyli, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:47 Kaynak: DHA
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