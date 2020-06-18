İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE SAHTE MASKE OPERASYONU
Sultanbeyli'de sahte maske üretimi yapılan tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 16 bin sahte maske ele geçirildi.
Sultanbeyli'de sahte maske üretimi yapılan tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 16 bin sahte maske ele geçirildi. Atölye mühürlendi.
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Tophane Sokakta bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tekstil atölyesine dün 13.30 sıralarında operasyon düzenleyen polis ekiplerince kullanılmaya hazır halde 16 bin sahte maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak maske üretimi yapıldığı tespit edilen tekstil atölyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:03 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE SAHTE MASKE OPERASYONU - Son Dakika
Son Dakika Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi