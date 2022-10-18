İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YOLA BETON HARCI DÖKÜLDÜ, TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YOLA BETON HARCI DÖKÜLDÜ, TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI

18.10.2022 15:04

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda beton mikserinden yola dökülen beton harcı nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda beton mikserinden yola dökülen beton harcı nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun trafik yaşanırken, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde beton mikserinden yola beton harcı döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri Ankara istikametini dubalar koyarak yolu trafiğe kapattı. Ekipler, iş makineleri ile yola dökülen harcı kaldırmak çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından beton harcı kaldırılarak yol yıkandı.

Kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler kornaya basarak tepki gösterirken, bazı sürücülerinden araçlarından inerek yürüyüş yaptığı görüldü. Ümraniye'den buraya 2 saatte geldiğini söyleyen taksi şoförü Şükrü Çakır "Bir de erken gitmek için ücret ödüyorum. Normalde 20 dakika geliyordum şimdi 2 saatte zor geldim. Kaza mı var, ne var bilgimizde yok. Aşırı derecede yoğunluk oluştu" dedi.

"YOL AÇILMAZSA UÇAĞI KAÇIRACAĞIZ HERHALDE"

Havaalanına gideceğini söyleyen Ali Aslan "Yol kapalı. Uçağa yetişecektim böyle giderse kaçıracağız. 45 dakikadır bekliyoruz. Polis yolu trafiğe kapatmış. Nedeni bilmiyoruz" diye konuştu. Ekiplerin yolu temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri yola harç döken beton mikseri şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaza yapan kadın sürücü araca sıkıştı... İtfaiye eri, yaralı kadının elini tutup böyle sakinleştirmeye çalıştı Kaza yapan kadın sürücü araca sıkıştı... İtfaiye eri, yaralı kadının elini tutup böyle sakinleştirmeye çalıştı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YOLA BETON HARCI DÖKÜLDÜ, TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YOLA BETON HARCI DÖKÜLDÜ, TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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