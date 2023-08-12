İstanbul'da tepki çeken görüntü! Başıboş eşekler mezarlıkta otluyor - Son Dakika
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İstanbul'da tepki çeken görüntü! Başıboş eşekler mezarlıkta otluyor

Son Güncelleme: 12.08.2023 15:33

İstanbul Sultanbeyli'deki Osmangazi Mezarlığı'nda çekilen bir görüntü vatandaşların büyük tepkisini çekti. Görüntülerde başıboş eşeklerin mezarlıkta otladığı görülüyor. Konuyla ilgili İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na çağrıda bulunan bölge halkı "Bu rezilliğe derhal son verin" çağrısında bulundu.

Daha önce köpek sürülerinin istila ettiği İstanbul Sultanbeyli'deki Osmangazi Mezarlığı bu kez farklı bir görüntü ile gündeme geldi. Bahsi geçen görüntülerde başıboş eşeklerin mezarlıkta otladığı görülüyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Görüntüler sonrası İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na çağrıda bulunan vatandaşlar, yakınlarını defnettikleri mezarlığa yeterli önemin verilmediğini belirterek "Bu rezilliğe derhal son verin" çağrısında bulundu.

YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Eşeklere mezarlığın otlarını temizlettiriyorlar. Hemde bedava. Hem eşeklerin karnı doyuyor kazanıyor,hem belediyeden para çıkmıyor. Yani eşeklerle belediye vin vin. Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da tepki çeken görüntü! Başıboş eşekler mezarlıkta otluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da tepki çeken görüntü! Başıboş eşekler mezarlıkta otluyor - Son Dakika
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