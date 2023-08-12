İstanbul'da tepki çeken görüntü! Başıboş eşekler mezarlıkta otluyor

Daha önce köpek sürülerinin istila ettiği İstanbul Sultanbeyli'deki Osmangazi Mezarlığı bu kez farklı bir görüntü ile gündeme geldi. Bahsi geçen görüntülerde başıboş eşeklerin mezarlıkta otladığı görülüyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Görüntüler sonrası İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na çağrıda bulunan vatandaşlar, yakınlarını defnettikleri mezarlığa yeterli önemin verilmediğini belirterek "Bu rezilliğe derhal son verin" çağrısında bulundu.