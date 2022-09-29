İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DEKİ YANAN TENCERE FABRİKASINDA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

? SULTANBEYLİ'de yanan 4 katlı tencere fabrikasındaki söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saattir süren yangına müdahalesi devam ederken, olay yerine gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Sultanbeyli, Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı tencere fabrikasında saat 17.00 sıralarında yangın çıkmış, bölgeye Yenişehir, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Tuzla olmak üzere çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saattir süren yangına müdahalesi devam ederken, olay yerine gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin incelemelerde bulundu.

'TESELLİMİZ CAN KAYBI VE YARALANANIN OLMAMASI"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Yangın firma sahibinin bize söylemesiyle hava kompresöründen çıkmış. Firma sahibi yangın alarmını çalarak bütün işçilerin dışarıya çıkmasını sağlamış. Buradaki en büyük tesellimiz can kaybı ve yaralananın olmaması. 5 saattir yangını takip ediyoruz. Ciddi alevlerin olduğu bölümler geride kaldı. Kontrol altına alındı. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın söndürülmüş olacak" dedi.