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İSTANBUL- SULTANBEYLİ'NDE ORMAN YANGINI

34 dakika önce

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
İSTANBUL- SULTANBEYLİ'NDE ORMAN YANGINI
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
Sultanbeyli, İtfaiye, Güncel
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