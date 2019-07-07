İSTANBUL- SULTANBEYLİ'NDE ORMAN YANGINI
34 dakika önce
Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
'de ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
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