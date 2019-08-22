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İSTANBUL-SULTANBEYLİ TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

1 saat önce

TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Sultanbeyli, TEM Otoyolu, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
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