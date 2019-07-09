Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE 400 BİN TL'LİK SAHTE İÇKİ OPERASYONU
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İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE 400 BİN TL'LİK SAHTE İÇKİ OPERASYONU

12 dakika önce

Sultangazi'de 1 hafta içerisinde 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 400 bin TL olan sahte içki ele geçirildi.

Sultangazi'de 1 hafta içerisinde 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 400 bin TL olan sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Sultangazi'de 3 farklı adreste sahte içki üretildiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 haftalık fiziki ve teknik takip sonucunda operasyon için düğmeye bastı. Yapılan fiziki ve teknik takipte, kiralanan 2 işyeri ve bir bodrum katın imalathaneye çevrildiğini tespit etti. 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, doluma hazır Bin 60 litre sahte alkol, 2 bin 100 şişe doldurulmuş sahte içki, 3 bin 500 boş şişe, dolum makinesi, bandrol ve binlerce sahte içki etiketleri ele geçirdi. Ele geçirilen sahte içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu bildirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE 400 BİN TL'LİK SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
Sultangazi, Güncel
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