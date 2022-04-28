İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

28.04.2022 12:21

SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, 50. Yıl Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2145 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi, bina sakinleri tarafından dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, gelen sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın sorası dairede maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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