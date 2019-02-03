İstanbul Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı
25 dakika önce
Haber-Kamera Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞİSTANBUL DHASultangazi Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi.
Haber-Kamera Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞİSTANBUL DHA Sultangazi
Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında açılan çukurda meydana gelen göçükte bir işçi beline kadar toprağa gömüldü. Özdemir Eren isimli işçiyi olay yerine itfaiye ekipleri kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:48 Kaynak: DHA
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Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (1)
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