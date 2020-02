İstanbul sultangazi'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Sultangazi'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine destek olmak ve onları teşvik etmek amacıyla malzeme dağıtımı yapıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın efsane kaptanlarından Bülent Korkmaz'ın da katıldığı törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Amatör spor kulüplerimize destek olmak bizim görevimiz. Çalışmalarımız bundan sonra da tüm hızıyla devam edecek' dedi.

Sultangazi Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleşen 'Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Dağıtım Töreni'nde kulüplere krampondan formalara, futbol toplarından eşofmanlara kadar ihtiyaç duyulan birçok spor malzemesi dağıtıldı. Törene katılan ve öğrencilerle interaktif soru-cevap gerçekleştiren Bülent Korkmaz, 'Böyle güzel ve anlamlı bir projeye davet ettiği için sayın başkanımıza çok teşekkür ederim. Gençler bizim geleceğimiz. Destek olabilmek, yanlarında olabilmek benim için çok kıymetli' dedi.

Av. ABDURRAHMAN DURSUN: EĞİTİMLE BERABER SPORU DA İYİ GÖTÜRMEK İSTİYORUZ

Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Bugün Sultangazi'de faaliyet gösteren, çeşitli branşlarda sportif faaliyetler yapan Amatör Spor Kulüplerimize spor malzemeleri dağıtımı yapıyoruz. Kıymetli kaptanımız Bülent Korkmaz'a bu programda bizlerle olduğu için canı gönülden teşekkür ediyorum. Amatör spor kulüplerini mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyoruz. Bu sene bütün amatör spor kulüplerine sorarak hangi malzemelere ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Listeleri aldık ve sadece kendi istedikleri malzemeleri verdik' dedi.

Sporun sadece malzemeden ibaret olmadığının altını çizen Başkan Dursun, 'Kaptanımızı dinledik. Onlar kısıtlı şartlarla bugünlere geldiler. Her şey malzeme değil. En önce temiz, düzgün ve ahlaklı bir insan olmak gerekiyor. Diğer sporculara saygı gösteren insanlar olmamız gerekiyor. Her sporun kendine göre tabii ki azmi olacak, motivasyonu olacak ama bunların hepsinin sadece sahada olması gerekir. Saha dışında her zaman kardeşliği, dostluğu sağlamamız gerekir. İnşallah Sultangazi'nin spor kulüpleri de başarılarıyla öne çıkacak. Birçok grubumuzun farklı branşlarda birincilikleri var. Dediğim gibi motivasyonumuz, rekabetimiz sahada kalsın, onun dışında dostluğumuz ve birbirimize olan saygımız baki kalsın diyoruz' şeklinde konuştu.

BÜLENT KORKMAZ: AMATÖR SPORCULAR HER ZAMAN DESTEKLENMELİDİR

Amatör sporcularla bir araya gelerek onların yanında olduğunu söyleyen ve sorularını cevaplayan Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski kaptanı Bülent Korkmaz, organizasyonda yer almaktan dolayı memnun olduğunu söyledi. Korkmaz, 'Başkanımıza teşekkür ediyorum. Amatör spor ve sporcular her zaman önemlidir. Çünkü başarılı sporcular hep buradan çıkmıştır. Özellikle şunu da belirtmeliyim ki sporculara sorularak alınmış malzemeler var ki bu çok önemli bir şey. Tabii bu yardımlar devamlı olmalı. Sadece malzemeyle de bu iş olmaz. Saha ve spor imkanı da sağlanmalı ki başkanımız mahallelere yayılacaklarını söyledi. Ama her şeyden önemlisi insan olabilmek' dedi.

ERGİN KIRMAÇ: ÇOCUĞUNUZU MUTLAKA SPORA TEŞVİK EDİN

Her sene amatör sporculara malzeme desteği yaptıklarını belirten Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ergin Kırmaç, 'Belediye başkanımızın desteğiyle malzeme dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bütün gençlere ve velilere buradan tavsiyemiz bütün çocukları sporla buluşturarak onların kayıtlarını belediyeye yaptırabilirler. Spor dinamiktir. Vücudu zinde tutar. Mutlaka ama mutlaka çocuğunuzu spor yapmaya teşvik edin' çağrısında bulundu.

CEMAL GÜVERCİN: İHTİYACIMIZI GİDERDİĞİ İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

İstanbul Engelliler Spor Kulübü tekerli sandalyede basketbol oynayan Cemal Güvercin, 'Sultangazi Belediyesi'nde malzeme ihtiyacı vardı. Onları talep ettik. Başkanımız sağ olsun hemen ilgilendi, bizleri kırmadı. Ben de bugün ihtiyacım olan malzemeleri almaya geldim. Amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını sponsorlar karşılamıyor. O yüzden böyle bir çalışma hem teşvik edici hem çok güzel. Herkese teşekkür ediyorum' dedi.