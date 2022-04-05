Sultangazi'de annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

05.04.2022 09:20
Sultangazi'de annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

SULTANGAZİ'de 64 yaşındaki annesi Mecbure Yaşar'ı üzerine benzin yakıp yakmaya çalışan şüpheli Yasin Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SULTANGAZİ'de 64 yaşındaki annesi Mecbure Yaşar'ı üzerine benzin yakıp yakmaya çalışan şüpheli Yasin Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. 64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma yaşandı. Uyuşturucu madde de kullandığı iddia edilen ve öfkelenen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek ateşe vermek istedi. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı. Annesini yakmak isteyen Yasin Yaşar evin önünden ayrıldığı sırada komşusunun aracına benzini dökerek yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yasin Yaşar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yasin Yaşar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sultangazi'de annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500
Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak isteyen şahıs tutuklandı Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak isteyen şahıs tutuklandı SULTANGAZİ'DE ANNESİNİ BENZİN DÖKÜP YAKMAK İSTEDİ SULTANGAZİ'DE ANNESİNİ BENZİN DÖKÜP YAKMAK İSTEDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:30 İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
09:29 Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek
09:20 Reklamda kullandığı repliğe yapılan montajlar çileden çıkardı! Emrah soluğu mahkemede aldı
09:14 ''Hakim'' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Kaza sahnesi diziye damga vurdu!
09:12 Ukraynalı bir kadının mültecilik öyküsü: İngiltere'ye gitmek istedi, fuhuş çetelerinin elinden zor kurtuldu
09:01 Üç Kuruş dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
08:57 Sultanahmet'i ziyaret eden Müge Anlı tanınmamak için adeta kılık değiştirdi!
08:56 Ukrayna'nın Srebrenitsa'sı Buça'dan dehşet fotoğrafları: Zelenksi bugün BM'de sivil katliamı anlatacak
08:54 Gönüllü askerler bölgeye ulaştı mı? Ukrayna ordusunun yakaladığı Rus askerin üzerinden Suriye sterlini çıktı!
08:54 Alparslan: Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Alparslan, Akça'nın aşk itirafı karşısında ne yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 09:38:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement