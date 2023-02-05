İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE KAVGA

İSTANBUL'da gerçekleşen asker uğurlama eğlencelerinde kimileri meşale yakıp yolları kapattı, kimileri ise kavgaya tutuştu. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAVGA ÇIKTI, TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde sokak arasında dün akşam askere gidecek kişi için eğlence düzenlendi. İlerleyen saatlerde eğlenenler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, kurusıkı olduğu ileri sürülen tabanca ile havaya bir el ateş etti. Kavga eden grubu yine eğlenceye katılanlar ayırarak, sokaktan uzaklaştırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Gaziosmanpaşa Küçükköy meydanda asker uğurlama konvoyundakiler, meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Bu sırada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, kornalara basarak yolu kapatan gruba tepki gösterdi.

ALT GEÇİTTE GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde ilerleyen asker uğurlamaya konvoyu, Osmangazi Alt Geçidi'nde araçlarını durdurarak, yolu trafiğe kapattı. Meşale yakıp, halay çeken gruba sürücüler tepki gösterdi. Yakılan meşalelerden dolayı adeta göz gözü görmezken, o anları cep telefonu ile kaydeden bir araç sürücüsünün, "Hastamız var. Hastaneye yetişemiyoruz" dediği duyuldu.