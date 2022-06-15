Kaza, 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Habipler istikametinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli önünde giden cipin sağından geçmek istedi. Cip sürücüsünün sağa manevra yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kaldırımda yürüyen kadın ise kazadan son anda kurtulurken, motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE AYDITLATMA DİREĞİNE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI - Son Dakika

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