İstanbul Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

Polislerin yangınla ilgili iki kişiyi emniyete götürmesi

GÜNCELLEME 2- İstanbul Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangında bir kişi öldü

Yangınla ilgili iki kişi bilgilerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi yaşamını yitirdi.

Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki iş yeri olarak kullanılan 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Binayı tahliye eden ekipler, yaptıkları incelemede bir kişinin cesedine ulaştı.

Yabancı uyruklu erkek şahsa ait ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de binada çalışma yaptı. Yangınla ilgili iki kişi, bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını tamamlamalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

Güvenlik amacıyla tek yönlü trafiğe kapatılan yangın çıkan binanın bulunduğu cadde de çalışmaların tamamlanmasının ardından açıldı.