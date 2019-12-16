İstanbul Sultangazi'de bir apartmana çarpı işareti ve "Gebereceksin" yazan kişi, komşu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Sultangazi'de bir apartmana çarpı işareti ve 'Gebereceksin' yazan kişi, komşu çıktı - Son Dakika

İstanbul Sultangazi'de bir apartmana çarpı işareti ve "Gebereceksin" yazan kişi, komşu çıktı

6 saat önce

İstanbul Sultangazi ilçesinde, Alevilerin yaşadığı apartmanın merdiven boşluğuna kalemle çarpı işareti atarak "Gebereceksin" yazan şahıs bulundu.

İstanbul Sultangazi'de bir apartmana çarpı işareti ve

İstanbul Sultangazi ilçesinde, Alevilerin yaşadığı apartmanın merdiven boşluğuna kalemle çarpı işareti atarak "Gebereceksin" yazan şahıs bulundu. Gözaltına alınan şahıs, aynı apartmanda üst kat dairede oturan ve "Gebereceksin" yazdığı aile gibi Alevi olan komşu çıktı.


Sultangazi ilçesinde dün bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "çarpı işareti atılmış ve Gebereceksin" yazılmıştı. Söz konusu olay "Alevilere Yine Tehdit, Gebereceksin " şeklinde daha olay aydınlatılmadan, bir takım çevrelerce kamuoyuna mezhepsel bir durummuş gibi yansıtılmıştı. Oysa olayın gerçek yüzü polis ekiplerinin çalışmasından sonra ortaya çıktı.


Yazıyı, aynı apartmandaki Alevi komşu yazdı


Merdiven boşluğuna yazıyı yazan kişi apartmanda korkutmak istediği aile gibi Alevi olan İ.G isimli komşu olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince göz altına alınan İ. G. "Gebereceksin" yazdığını itiraf etti. İ.G., ifadesinde, "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığı, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için" yazdığı ve yine kendisi tarafından silindiği, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığı ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" söyledi. - ANKARA

Sultangazi, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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