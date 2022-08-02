İstanbul'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Her iki bina da boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İstanbul Sultangazi 'de bir apartmanın çatısında başlayıp yandaki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA

Sultangazi, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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