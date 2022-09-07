İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

07.09.2022 10:10

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt adına çalışma yapan 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin, terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan bir derginin bürosuna hava destekli düzenlediği operasyonda şüpheliler F.B. (44), O.K. (41) ve Y.V. yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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