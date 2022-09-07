Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin, terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan bir derginin bürosuna hava destekli düzenlediği operasyonda şüpheliler F.B. (44), O.K. (41) ve Y.V. yakalandı.

Kaynak: AA

Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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