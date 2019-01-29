Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sultangazi'de Ellerinde Sopalarla Pakistanlı Arayan 15 Afgan Gözaltına Alındı

İstanbul- Sultangazi'de Ellerinde Sopalarla Pakistanlı Arayan 15 Afgan Gözaltına Alındı

1 saat önce

Sultangazi'de ellerinde sopalarla ara sokaklarda kendilerini gasp ettiklerini öne sürdükleri Pakistanlıları arayan 15 Afgan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı.

İstanbul- Sultangazi'de Ellerinde Sopalarla Pakistanlı Arayan 15 Afgan Gözaltına Alındı, System.String[]
Sultangazi'de ellerinde sopalarla ara sokaklarda kendilerini gasp ettiklerini öne sürdükleri Pakistanlıları arayan 15 Afgan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde dün akşam elleri sopalı kalabalık bir grubu gören mahalle sakinleri, polisi aradı. Elleri sopalı grubun mahallede sokak aralarında dolaşarak çevreyi rahatsız ettiği, başka bir grup ile kavga edeceği ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi.

'GASPA UĞRADIK' İDDİASI

Mahalle sakinlerini tedirgin eden 15 kişiyi polis, Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurdu. Pakistan uyruklu kişiler tarafından gaspa uğradıklarını iddia eden Afganlar polise, kendilerini gasp edenleri aradıklarını söyledi.

Ekipler, yaptığı incelemede Afgan gruptan bazılarının ülkeye yasak yollarla girdiğini, bazılarının da oturma ve çalışma izni bulunmadığını belirledi. 15 Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere polis tarafından gözaltına alındı. Polisin, gasp iddiasına yönelik çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 Kaynak: DHA

Polis, Sultangazi, Güncel
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