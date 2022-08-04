Sultangazi'de kağıt toplayıcıları 10 bin TL değerinde bakır çubuk çaldı

Sultangazi'de kağıt toplayıcıları 10 bin TL değerinde bakır çubuk çaldılar

Yardıma çağırdığı arkadaşı ile birlikte işyerinden bakır çubukları çaldılar

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de kağıt toplama bahanesi ile bir iş yerinden bakır çubuk çalmak için gelen şahıs tek başına gücü yetmeyince arkadaşını yardıma çağırdı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansırken araştırma yapan işletme sahibi 10 bin TL değerindeki malzemelerin bir kısmını bulup kağıt toplama aracına ise el koydu.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi saat 04.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, musluk için kullanılan bakır iç malzemelerinin imalatını yapan iş yerinde çalışanların ve iş yeri sahiplerinin gece saat 03.00 sıralarında paydos edip evlerine gitmelerinin ardından sokağa gelen ve sözde kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi fabrika içerisinde bulunan işlenmemiş bakır çubukları gözüne kestirdi. Kırık halde bulunan camdan elindeki aparat ile malzemeleri çekmeye çalışan hırsız gücü yetmeyince ise arkadaşından yardım istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen arkadaşı ile birlikte malzemelerin bir kısmını alıp Cebeci Mahallesinde bulunan Dökümcüler sitesine götüren hırsızlar, malzemeleri başka bir araca aktardıktan sonra tekrar olay yerine geldi. İkinci defa malzemeleri çalan hırsızları binada bulunan bir kadın fark ederek işletme sahiplerine haber verdi. İş yerinin soyulduğunu öğrenen işletme sahipleri Süleyman ve Mustafa Ünverdi kardeşler, bakır malzemelerin hırsızlar tarafından Dökümcüler sitesine götürülmüş olabileceğini tahmin edip siteye gidip burada araştırma yaptı. İş yeri sahibi kardeşler burada kağıt toplayıcıların kullandığı çekçek diye tabir edilen aracın içerisinde kendilerine ait demir çubukları buldu.

"10 dakika ara ile 2 tur yapıp götürmüşler"

Yaşanan olayı anlatan işletme sahiplerinden Süleyman Ünverdik, "Pazar gecesi saat 03.00'e kadar çalıştık biz gittikten sonra bu çekçek aracı ile güya kağıt toplayan şahıslar camdan yanlarında getirdikleri aparat ile bizim malzemeleri çekmişler ve yükleyip 10 dakika ara ile 2 tur yapıp götürmüşler. 3. turda ise üst kattaki komşumuz korkmuş ve bize haber verdi. Biz de gittik ve çekçek aracını yabancı uyrukluların olduğu bölgede bulduk. Arabanın üzerinde malzemeleri bulduk ama daha önceki turda götürdüklerini bulamadık, yaklaşık 10 bin TL tutuyor onlar da. Ancak kadın komşumuz diyor ki, geldikleri araba bu değildi, aktarma yapıp başka bir arabaya koymuşlar biz bunların bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kardeşi Mustafa Ünverdi ise, "Çekçek işi yapanlar hep 2. Cebeci bölgesinde olduğu için sabah saat 05.30'da gittim baktım bizim malzemeler çekçeğin üzerinde, oradaki bekçi ben bağırınca bırakıp kaçtılar, dedi. Pek inanmadım ama malzemeler bize ait diye alıp getirdik. Fakat yine de 10 bin TL civarında zararımız var" dedi.

Olay anı kamerada

Kağıt toplayıcılarının iş yerinden hırsızlık yaparak bakır malzemeleri çaldıkları o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önce kağıt toplama işi yapan bir hırsızın çekçek aracı ile olay yerine geldiği, ardından bir süre sonra ise çağırdığı arkadaşının kendisine yardıma geldiği ve araca yüklediği malzemeleri götürdüğü görülüyor.