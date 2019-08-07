İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE KAMYONETE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MİNİBÜS KAZA YAPTI

SULTANGAZİ'de bir minibüs hatalı yerden dönüş yaptığı iddia edilen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çıktı.

SULTANGAZİ'de bir minibüs hatalı yerden dönüş yaptığı iddia edilen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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