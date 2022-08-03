Sultangazi'de araç takla attı, 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de araç takla attı, 2 kardeş yaralandı

03.08.2022 15:25
Sultangazi'de araç takla attı, 2 kardeş yaralandı

İstanbul Sultangazi'de kısa süreli etkili olan yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı.

İstanbul Sultangazi'de kısa süreli etkili olan yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Bulvarı Metris Cezaevi istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İSTOÇ yönünden Sultangazi istikametine doğru ilerleyen F. G. yönetimindeki 58 TK 600 plakalı hafif ticari araç kısa süreli etkili olan yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı. F. G. ve yanında bulunan kardeşi A. G. hafif şekilde yaralandı. Yaralı kardeşler araçtan kendi imkanları ile çıkarken, onlara ilk müdahaleyi ise bölgeden geçmekte olan sağlık ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza haberini alan baba Hadis G. ise çocuklarının yanına koştu. Ağlamamak için kendisini zor tuttuğu gözlenen baba G. çocuklarına dikkatli gelmeleri konusunda uyardı. Kaza sonrasında itfaiye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken trafikte de her iki yönde yoğunluk yaşandı. Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Baba Hadis Gürler, "Buraya bir an önce önlem alınması lazım burası ölüm virajı. Burada her hafta mutlaka ölümlü ya da yaralanmalı kazalar oluyor. Tedbir alınması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de araç takla attı, 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de araç takla attı, 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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