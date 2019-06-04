Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE MEZAR ZİYARETİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
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İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE MEZAR ZİYARETİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

1 saat önce

Sultangazi'de Ramazan bayramının ilk günü mezarlık ziyareti nedeniyle trafik felç oldu.

İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE MEZAR ZİYARETİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ, System.String[]

Sultangazi'de Ramazan bayramının ilk günü mezarlık ziyareti nedeniyle trafik felç oldu.
Ramazan bayramının ilk günü vatandaşlar Sultangazi Yayla Mezarlığına akın etti. Yayla Mezarlığına gelen çok sayıda vatandaş, yakınlarının kabri başında Kuran-ı Kerim okudu, dua etti ve mezarlıkları temizledi. Binlerce vatandaşın akın ettiği Yayla Mezarlığı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Durma noktasına gelen trafik nedeniyle araçlarından inen bazı vatandaşlar yola yaya devam etti. Uzun kuyrukların oluştuğu Yayla Mezarlığı Yolu'nda maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Mahalle sakinlerinden Ali Karaca, "Alternatif yollar olmasına rağmen her bayram bu trafik sıkışıklığı burada yaşanıyor. Bu trafik yoğunluğu ortalama 6-7 saat sürüyor" dedi. 
Saatlerdir trafikte olduğunu söyleyen sürücüler ise, her bayram trafik yoğunluğunun yaşandığını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini söylediler.

Görüntü Dökümü:
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-Trafik yoğunluğu
-Yoğunluktan detay
-Röportaj
-Mezarlığın havadan görüntüsü
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:06 Kaynak: DHA
İstanbul, Sultangazi, Yerel
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