İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR İŞ YERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI: 2 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR İŞ YERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI: 2 YARALI

11.03.2023 13:28

SULTANGAZİ'de motosikletteki iki kişi, bir iş yeri önünde oturanlara silahla ateş etti.

SULTANGAZİ'de motosikletteki iki kişi, bir iş yeri önünde oturanlara silahla ateş etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cebeci Mahallesi S Caddesi'nde dün 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletteki kasklı iki kişi, caddede üzerindeki bir iş yeri önünde doğru hızla motosikletle geldi. Motosikletin arka kısmında oturan kişi, bir iş yerinin önünde oturan kişilere doğru ateş etti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildil. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"SALDIRGANLARI TANIMIYORLAR"

Saldırıda yeğeninin yaralandığını söyleyen Ekrem Özden, "Dün akşam 23.30 sıralarında oldu. Vurulanlardan birisi benim yeğenim. İki ayağından vuruldu. Olayın nasıl olduğunu, neden olduğunu bilmiyoruz. Saldırganları tanımıyor ve görmüyorlar. Motosikletle gelip, ateş ediyorlar" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Motosikletli kişilerin gelip silah sıkarak ateş açtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin geldiği ve üzerinden ateş açıldığı görülüyor. Saldırganlar geldikleri gibi hızlıca olay yerinden uzaklaştığı görüntüleri yansıdı.

Kaynak: DHA
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